Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.