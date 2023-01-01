Infinix Zero X Pro против Note 12 (2023)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.7-дюймового Infinix Note 12 (2023), который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Стабилизация изображения
- Возможность записи 4K-видео
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix Note 12 (2023)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Стерео динамики
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- На 10% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 558 и 505 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
80
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
71
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
72
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
73
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
64
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.5%
|86.2%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|164.4 мм
|Ширина
|75.7 мм
|76.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.8 мм
|Вес
|193 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Коричневый
|Серый, Синий, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2050 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|900 МГц
|-
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Note 12 (2023) +10%
558
Geekbench 5 (многоядерный)
1663
Note 12 (2023) +9%
1806
|CPU
|95175
|102853
|GPU
|105406
|85824
|Memory
|71116
|82049
|UX
|97363
|100427
|Total score
|367147
|368773
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|8 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|1502
|1252
|PCMark 3.0 score
|10935
|10313
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 2048 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 7.6
|XOS 10.6
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|-
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (76% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|1:32 ч.
|Веб-серфинг
|09:24 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:22 ч.
|-
|Игры
|04:04 ч.
|-
|Режим ожидания
|124 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|8160 x 6120
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|-
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
|3 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|-
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3456 x 4608
|4608 x 3456
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|-
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Черный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и камера - выбирайте Infinix Zero X Pro, а если программное обеспечение, автономность, коммуникации, корпус и звук – то Infinix Note 12 (2023).
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