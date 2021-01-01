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Infinix Zero X Pro против Note 8

Инфиникс Зеро Х Про
VS
Инфиникс Ноут 8
Infinix Zero X Pro
Infinix Note 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.95-дюймового Infinix Note 8, который имеет процессор MediaTek Helio G80 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Стабилизация изображения
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Возможность записи 4K-видео
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Infinix Note 8
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5200 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero X Pro
vs
Note 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.95 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 720 x 1640 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 86.5% 83%
Максимальная яркость
Zero X Pro +7%
511 нит
Note 8
476 нит

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 175.3 мм
Ширина 75.7 мм 78.8 мм
Толщина 7.8 мм 9 мм
Вес 193 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Коричневый Зеленый, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Zero X Pro +4%
86.5%
Note 8
83%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро Х Про и Инфиникс Ноут 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Helio G80
Макс. частота 2050 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G52 MP2
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero X Pro +35%
498
Note 8
369
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero X Pro +29%
1660
Note 8
1288
AnTuTu Benchmark 9
Zero X Pro
н/д
Note 8
218228
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 7.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5200 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (76% за 30 минут) Да (50% за 85 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Zero X Pro
14:25 ч.
Note 8
н/д
Время просмотра видео
Zero X Pro
15:21 ч.
Note 8
н/д
Время разговора (3G)
Zero X Pro
36:45 ч.
Note 8
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero X Pro vs Infinix Note 8
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12000 x 9000 9216 x 6912
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (64 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
-
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Макро объектив - - 2 МП
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3456 x 4608 3456 x 4608
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 7
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Ноябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero X Pro более удачной покупкой.

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