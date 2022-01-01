Infinix Zero X Pro против Zero Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.8-дюймового Infinix Zero Ultra, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Весит на 20 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix Zero Ultra
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 920
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
- На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 808 и 503 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
82
87
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
49
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
72
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|-
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.5%
|90.5%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|165.5 мм
|Ширина
|75.7 мм
|74.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|9.16 мм
|Вес
|193 грамма
|213 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Коричневый
|Серебристый, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G95
|MediaTek Dimensity 920
|Макс. частота
|2050 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G76 3EEMC4
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|900 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~195.8 Гфлопс
|~684 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|-
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
503
Zero Ultra +61%
808
Geekbench 5 (многоядерный)
1669
Zero Ultra +36%
2268
|CPU
|95175
|-
|GPU
|105406
|-
|Memory
|71116
|-
|UX
|97363
|-
|Total score
|366999
|486744
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|9 FPS
|-
|Graphics score
|1507
|-
|PCMark 3.0 score
|10935
|-
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 7.6
|XOS 12
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|180 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (76% за 30 минут)
|Да (50% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:58 ч.
|0:12 ч.
|Веб-серфинг
|09:06 ч.
|-
|Просмотр видео
|12:22 ч.
|-
|Игры
|03:45 ч.
|-
|Режим ожидания
|124 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|12000 x 9000
|16384 x 12288
|Зум
|Оптический, 5x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 8 МП)
|3 (200 МП + 13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3456 x 4608
|6528 x 4896
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|-
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|-
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|-
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Черный чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero Ultra более удачной покупкой.
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