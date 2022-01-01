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Infinix Zero X Pro против Zero Ultra

Инфиникс Зеро Х Про
VS
Инфиникс Зеро Ультра
Infinix Zero X Pro
Infinix Zero Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.8-дюймового Infinix Zero Ultra, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Zero X Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Infinix Zero Ultra
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 920
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 808 и 503 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Zero X Pro
vs
Zero Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.5% 90.5%
Особенности - - DCI-P3
Реальная пиковая яркость (авто)
Zero X Pro
511 нит
Zero Ultra
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 165.5 мм
Ширина 75.7 мм 74.5 мм
Толщина 7.8 мм 9.16 мм
Вес 193 грамма 213 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Коричневый Серебристый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Zero X Pro
86.5%
Zero Ultra +5%
90.5%

Производительность

Тестируем Инфиникс Зеро Х Про и Инфиникс Зеро Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G95 MediaTek Dimensity 920
Макс. частота 2050 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G76 3EEMC4 Mali-G68 MC4
Частота GPU 900 МГц 950 МГц
FLOPS ~195.8 Гфлопс ~684 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD -
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Zero X Pro
503
Zero Ultra +61%
808
Geekbench 5 (многоядерный)
Zero X Pro
1669
Zero Ultra +36%
2268
AnTuTu Benchmark 9
Zero X Pro
366999
Zero Ultra +33%
486744
CPU 95175 -
GPU 105406 -
Memory 71116 -
UX 97363 -
Total score 366999 486744
3DMark Wild Life Performance
Zero X Pro
1507
Zero Ultra
н/д
Stability 98% -
Graphics test 9 FPS -
Graphics score 1507 -
PCMark 3.0 score 10935 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI XOS 7.6 XOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 45 Вт 180 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (76% за 30 минут) Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:58 ч. 0:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:06 ч. -
Просмотр видео 12:22 ч. -
Игры 03:45 ч. -
Режим ожидания 124 ч. -
Общая автономность
Zero X Pro
30:17 ч.
Zero Ultra
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Zero X Pro vs Infinix Zero Ultra
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 12000 x 9000 16384 x 12288
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 8 МП) 3 (200 МП + 13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/2.0
- Сенсор: 1/1.22", Samsung ISOCELL HP1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3456 x 4608 6528 x 4896
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно -
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарнитура
- Черный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Гарнитура
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Zero Ultra более удачной покупкой.

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