Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 сентября 2021 года Infinix Zero X Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Helio G95, против 6.8-дюймового Infinix Zero Ultra, который имеет процессор MediaTek Dimensity 920 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.