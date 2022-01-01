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Lenovo Legion Y70 против Apple iPhone 13 Pro Max

Леново Легион Y70
VS
Эпл Айфон 13 Про Макс
Lenovo Legion Y70
Apple iPhone 13 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 августа 2022 года Lenovo Legion Y70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 13 Pro Max, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Lenovo Legion Y70
  • Комплектуется на 748 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4352 мАч
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 13 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Other
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1742 и 1333 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Legion Y70
vs
iPhone 13 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1284 x 2778 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 85.3% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Legion Y70
н/д
iPhone 13 Pro Max
1056 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 160.8 мм
Ширина 77 мм 78.1 мм
Толщина 8 мм 7.65 мм
Вес 209 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серебристый, Красный Небесно-голубой, Серебристый, Золотой, Графитовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Legion Y70
85.3%
iPhone 13 Pro Max +2%
87.4%

Производительность

Тестируем Леново Легион Y70 и Эпл Айфон 13 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 900 МГц 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Legion Y70
1333
iPhone 13 Pro Max +31%
1742
Geekbench 5 (многоядерный)
Legion Y70
4172
iPhone 13 Pro Max +14%
4737
AnTuTu Benchmark 9
Legion Y70 +39%
1112569
iPhone 13 Pro Max
797997
CPU 256250 213823
GPU 583822 317561
Memory 188953 126792
UX 177427 136444
Total score 1112569 797997
3DMark Wild Life Performance
Legion Y70 +14%
10822
iPhone 13 Pro Max
9490
Stability 93% 82%
Graphics test 64 FPS 56 FPS
Graphics score 10822 9490
PCMark 3.0 score 14329 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Оболочка UI ZUI 14 -
Размер системы из коробки - 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5100 мАч 4352 мАч
Мощность зарядки 68 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (80% за 34 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:46 ч. 1:46 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 14:55 ч.
Просмотр видео - 20:14 ч.
Игры - 07:42 ч.
Режим ожидания - 140 ч.
Общая автономность
Legion Y70
н/д
iPhone 13 Pro Max
43:44 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Lenovo Legion Y70 vs Apple iPhone 13 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 13 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", OmniVision OV50A
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Сенсор: 1/1.66", Sony IMX703 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 13 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4624 x 3468 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Legion Y70
н/д
iPhone 13 Pro Max
80.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Август 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук - выбирайте Apple iPhone 13 Pro Max, а если производительность и коммуникации – то Lenovo Legion Y70.

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