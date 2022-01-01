Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2022 года Lenovo Legion Y90 с экраном 6.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.