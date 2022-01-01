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Lenovo Legion Y90 против Asus ROG Phone 6D Ultimate

Леново Легион Y90
VS
Асус Рог Фон 6D Ультимейт
Lenovo Legion Y90
Asus ROG Phone 6D Ultimate

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 марта 2022 года Lenovo Legion Y90 с экраном 6.92" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 6D Ultimate, который имеет процессор MediaTek Dimensity 9000 Plus и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Lenovo Legion Y90
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Asus ROG Phone 6D Ultimate
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Комплектуется на 400 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5600 мАч
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1379 и 1196 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Legion Y90
vs
ROG Phone 6D Ultimate

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.92 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1080 x 2448 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Макс. заявленная яркость 700 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 81.9% 82.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)

Дизайн и корпус

Высота 177 мм 173 мм
Ширина 78.4 мм 77 мм
Толщина 10.1 мм 10.4 мм
Вес 252 грамма 247 граммов
Водонепроницаемость - IPX4
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серый Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Леново Легион Y90 и Асус Рог Фон 6D Ультимейт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 MediaTek Dimensity 9000 Plus
Макс. частота 3000 МГц 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Mali-G710 MC10
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Legion Y90
1014741
ROG Phone 6D Ultimate +9%
1109750
CPU 207539 -
GPU 451163 -
Memory 197359 -
UX 154605 -
Total score 1014741 1109750
3DMark Wild Life Performance
Stability 76% -
Graphics test 59 FPS -
Graphics score 9957 -
PCMark 3.0 score 12715 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI ZUI 13 -

Батарея

Характеристики
Объем 5600 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки - 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (78% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:44 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:04 ч.
Просмотр видео - 19:01 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 108 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Lenovo Legion Y90 vs Asus ROG Phone 6D Ultimate
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.32", Omnivision OV64A
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото - 4290 x 2800
Апертура f/2.0 -
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Кулер для активного охлаждения
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и звук - выбирайте Asus ROG Phone 6D Ultimate, а если камера и корпус – то Lenovo Legion Y90.

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