Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года LG G6 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.