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LG G6 против Apple iPhone 11

Лджи Джи 6
VS
Эпл Айфон 11
LG G6
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года LG G6 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 31 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG G6
  • На 73% выше плотность пикселей (565 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против NVMe
  • Весит на 31 грамм меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Показывает в 4.1 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 31% лучшая автономность (94 vs 72 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем LG
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A13 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Стерео динамики
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (644 против 554 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG G6
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 565 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.57% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 99.8%
ШИМ (PWM) 2410 Гц Не обнаружено
Время отклика 31.4 мс 24.8 мс
Контрастность 2809:1 999:1
Максимальная яркость
LG G6
554 нит
iPhone 11 +16%
644 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 150.9 мм
Ширина 71.9 мм 75.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 163 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
LG G6
78.57%
iPhone 11 +1%
79%

Производительность

Тестируем Лджи Джи 6 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 530 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 653 МГц -
FLOPS ~519 Гфлопс ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG G6
274
iPhone 11 +378%
1309
Geekbench 5 (многоядерный)
LG G6
663
iPhone 11 +417%
3425
AnTuTu Benchmark 7
LG G6
143388
iPhone 11 +215%
452283
AnTuTu Benchmark 8
LG G6
128596
iPhone 11 +308%
524428
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI LG UX 6 -
Размер системы из коробки 10 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, WPC/PMA Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG G6
8:31 ч.
iPhone 11 +84%
15:29 ч.
Время просмотра видео
LG G6
10:27 ч.
iPhone 11 +79%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
LG G6 +28%
22:30 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG G6 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 125° 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG G6 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG G6
н/д
iPhone 11
129
Качество видео
LG G6
н/д
iPhone 11
109
Итоговая оценка камеры
LG G6
н/д
iPhone 11
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG G6
80.3 дБ
iPhone 11 +4%
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.393 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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