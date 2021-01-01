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LG G6 против Apple iPhone X

Лджи Джи 6
VS
Эпл Айфон X
LG G6
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года LG G6 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG G6
  • Современный порт USB Type-C
  • На 23% выше плотность пикселей (565 vs 458 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 584 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2716 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Показывает в 2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем LG
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (665 против 554 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG G6
66
iPhone X
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG G6
31
iPhone X
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG G6
62
iPhone X
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG G6
51
iPhone X
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG G6
72
iPhone X
62
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG G6
52
iPhone X
66

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG G6
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 565 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 78.57% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 99.3%
ШИМ (PWM) 2410 Гц 240 Гц
Время отклика 31.4 мс 2.2 мс
Контрастность 2809:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
LG G6
554 нит
iPhone X +20%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 143.6 мм
Ширина 71.9 мм 70.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
LG G6
78.57%
iPhone X +6%
82.9%

Производительность

Тестируем Лджи Джи 6 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2300 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 530 Apple GPU
Частота GPU 653 МГц -
FLOPS ~519 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG G6
274
iPhone X +239%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
LG G6
663
iPhone X +260%
2387
AnTuTu Benchmark 7
LG G6
143388
iPhone X +73%
247466
AnTuTu Benchmark 8
LG G6
128596
iPhone X +95%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI LG UX 6 -
Размер системы из коробки 10 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, WPC/PMA Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG G6
8:31 ч.
iPhone X +11%
9:26 ч.
Время просмотра видео
LG G6
10:27 ч.
iPhone X +18%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
LG G6 +17%
22:30 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG G6 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 125° -
Количество объективов 2 (13 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG G6 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 18 мм 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG G6
н/д
iPhone X
101
Качество видео
LG G6
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
LG G6
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG G6
80.3 дБ
iPhone X +6%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.393 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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