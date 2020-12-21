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LG G6 против Huawei Honor 10

Лджи Джи 6
VS
Хуавей Хонор 10
LG G6
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года LG G6 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 31% выше плотность пикселей (565 vs 432 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • На 11% выше максимальная яркость экрана (554 против 499 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1833 МГц
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 970
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG G6
65
Honor 10
58
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG G6
34
Honor 10
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG G6
62
Honor 10
61
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG G6
51
Honor 10
53
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG G6
72
Honor 10
71
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG G6
53
Honor 10
56

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG G6
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.9:9
Плотность пикселей 565 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 78.57% 79.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% -
ШИМ (PWM) 2410 Гц Не обнаружено
Время отклика 31.4 мс -
Контрастность 2809:1 1423:1
Максимальная яркость
LG G6 +11%
554 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 149.6 мм
Ширина 71.9 мм 71.2 мм
Толщина 7.9 мм 7.7 мм
Вес 163 грамма 153 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
LG G6
78.57%
Honor 10 +2%
79.9%

Производительность

Тестируем Лджи Джи 6 и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2300 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 8 (4 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 530 Mali G72 MP12
Частота GPU 653 МГц 767 МГц
FLOPS ~519 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG G6
274
Honor 10 +27%
347
Geekbench 5 (многоядерный)
LG G6
663
Honor 10 +128%
1510
AnTuTu Benchmark 7
LG G6
143388
Honor 10 +46%
209874
AnTuTu Benchmark 8
LG G6
128596
Honor 10 +24%
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI LG UX 6 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 10 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, WPC/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG G6
8:31 ч.
Honor 10 +38%
11:50 ч.
Время просмотра видео
LG G6
10:27 ч.
Honor 10 +11%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
LG G6 +5%
22:30 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG G6 vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125° -
Количество объективов 2 (13 МП + 13 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG G6 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 5760 x 4312
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 18
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG G6
80.3 дБ
Honor 10 +5%
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.393 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Huawei Honor 10, а если дисплей и корпус – то LG G6.

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Мнение пользователей

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Олег 21 декабря 2020 07:41
Долгое время пользовались LG G4, перешли с женой на LG G6. Качество сборки отменное. Изображение видео-супер. У детей 2 Honorа 20-е, есть с чем сравнить. Я даже и не замечаю, что LG G6, работает медленнее.
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