Главная > Сравнение смартфонов > LG G6 vs Mate 20 – что лучше выбрать?

LG G6 против Huawei Mate 20

Лджи Джи 6
VS
Хуавей Мейт 20
LG G6
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2017 года LG G6 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 821, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG G6
  • На 48% выше плотность пикселей (565 vs 381 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 25 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.3 мм уже
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.83" большая диагональ экрана
  • На 28% лучшая автономность (92 vs 72 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (767 против 554 нит)
  • Тонкие рамки – на 9.43% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG G6
66
Mate 20
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG G6
34
Mate 20
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG G6
62
Mate 20
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG G6
51
Mate 20
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG G6
68
Mate 20
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG G6
53
Mate 20
69

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG G6
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.7:9
Плотность пикселей 565 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 78.57% 88%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99% 97.4%
ШИМ (PWM) 2410 Гц 14880 Гц
Время отклика 31.4 мс 16.6 мс
Контрастность 2809:1 2172:1
Максимальная яркость
LG G6
554 нит
Mate 20 +38%
767 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.9 мм 158.2 мм
Ширина 71.9 мм 77.2 мм
Толщина 7.9 мм 8.3 мм
Вес 163 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG G6
78.57%
Mate 20 +12%
88%

Производительность

Тестируем Лджи Джи 6 и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 821 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2300 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 530 Mali G76 MP10
Частота GPU 653 МГц 720 МГц
FLOPS ~519 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG G6
274
Mate 20 +134%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
LG G6
663
Mate 20 +235%
2218
AnTuTu Benchmark 7
LG G6
143388
Mate 20 +90%
272049
AnTuTu Benchmark 8
LG G6
128596
Mate 20 +191%
374032
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 6 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 10 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, WPC/PMA Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG G6
8:31 ч.
Mate 20 +134%
19:42 ч.
Время просмотра видео
LG G6
10:27 ч.
Mate 20 +40%
14:38 ч.
Время разговора (3G)
LG G6
22:30 ч.
Mate 20 +1%
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG G6 vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 125° 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 13 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG G6 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 18 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 21
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG G6 +2%
80.3 дБ
Mate 20
78.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2017 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.393 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8 или LG G6
2. LG V20 или LG G6
3. P30 Lite или Mate 20
4. Mi 9 или Mate 20
5. P30 Pro или Mate 20
6. Honor 20 Pro или Mate 20
7. P40 Lite или Mate 20

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях