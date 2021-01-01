Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года LG G7 ThinQ с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.