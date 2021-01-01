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LG G7 ThinQ против LG G6

Лджи Джи 7 ThinQ
VS
Лджи Джи 6
LG G7 ThinQ
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2018 года LG G7 ThinQ с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG G7 ThinQ
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 66% выше максимальная яркость экрана (918 против 554 нит)
  • На 7% лучшая автономность (77 vs 72 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 845
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать LG G6
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
G7 ThinQ
71
LG G6
64
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
G7 ThinQ
59
LG G6
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
G7 ThinQ
63
LG G6
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
G7 ThinQ
56
LG G6
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
G7 ThinQ
81
LG G6
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
G7 ThinQ
63
LG G6
53

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
G7 ThinQ
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.19% 78.57%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) 1174 Гц 2410 Гц
Время отклика 32.4 мс 31.4 мс
Контрастность 1988:1 2809:1
Максимальная яркость
G7 ThinQ +66%
918 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 153.2 мм 148.9 мм
Ширина 71.9 мм 71.9 мм
Толщина 7.9 мм 7.9 мм
Вес 162 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Серый, Розовый Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
G7 ThinQ +6%
83.19%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Лджи Джи 7 ThinQ и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2800 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 653 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
G7 ThinQ +84%
504
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
G7 ThinQ +212%
2071
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
G7 ThinQ +81%
259278
LG G6
143388
AnTuTu Benchmark 8
G7 ThinQ +115%
276374
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 7.0 LG UX 6
Размер системы из коробки 8.6 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, WPC/WPA Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
G7 ThinQ +25%
10:41 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
G7 ThinQ
9:49 ч.
LG G6 +8%
10:27 ч.
Время разговора (3G)
G7 ThinQ +4%
23:14 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG G7 ThinQ vs LG G6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 125°
Количество объективов 2 (16 МП + 16 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 18 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
G7 ThinQ
84
LG G6
н/д
Качество видео
G7 ThinQ
79
LG G6
н/д
Итоговая оценка камеры
G7 ThinQ
83
LG G6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
G7 ThinQ +4%
83.2 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2018 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.244 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.466 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG G7 ThinQ более удачной покупкой.

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