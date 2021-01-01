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LG K10 (2017) против Huawei P8 Lite 2017

Лджи К10 (2017)
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
LG K10 (2017)
Huawei P8 Lite 2017

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2017 года LG K10 (2017) с экраном 5.3" и чипом MediaTek MT6750, против 5-дюймового Huawei P8 Lite 2017, который имеет процессор MediaTek MT6735. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG K10 (2017)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2500 мАч
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
  • На 53% выше плотность пикселей (424 vs 277 PPI)
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (555 против 343 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6735
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
K10 (2017)
vs
P8 Lite 2017

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.3 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 277 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 69.38% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.7%
ШИМ (PWM) Не обнаружено Не обнаружено
Время отклика 40.8 мс 28 мс
Контрастность 1067:1 1474:1
Максимальная яркость
K10 (2017)
343 нит
P8 Lite 2017 +62%
555 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 148.7 мм 147.1 мм
Ширина 75.3 мм 72.5 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 142 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серый Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
K10 (2017)
69.38%
P8 Lite 2017
69.65%

Производительность

Тестируем Лджи К10 (2017) и Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6750 MediaTek MT6735
Макс. частота 1500 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 28 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-T860 MP2 Adreno 610
Частота GPU 520 МГц 900 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
K10 (2017)
617
P8 Lite 2017 +203%
1868
Geekbench 4.4 (многоядерный)
K10 (2017)
2610
P8 Lite 2017 +29%
3375
AnTuTu Benchmark 7
K10 (2017)
55232
P8 Lite 2017 +3%
56892
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки 5 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2800 мАч 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG K10 (2017) vs Huawei P8 Lite 2017
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 6 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
K10 (2017) +1%
84.3 дБ
P8 Lite 2017
83.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Январь 2017 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Февраль 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.47 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.937 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P8 Lite 2017 более удачной покупкой.

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