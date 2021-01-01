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LG K8 (2017) против Huawei P8 Lite 2017

Лджи К8 (2017)
VS
Хуавей Хонор 8 Лайт 2017
LG K8 (2017)
Huawei P8 Lite 2017

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2016 года LG K8 (2017) с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 5-дюймового Huawei P8 Lite 2017, который имеет процессор MediaTek MT6735 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG K8 (2017)
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Huawei P8 Lite 2017
  • На 60% выше максимальная яркость экрана (555 против 347 нит)
  • На 44% выше плотность пикселей (424 vs 294 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek MT6735
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
K8 (2017)
vs
P8 Lite 2017

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 424 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66.23% 69.65%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.7%
ШИМ (PWM) 8929 Гц Не обнаружено
Время отклика 28.8 мс 28 мс
Контрастность 731:1 1474:1
Максимальная яркость
K8 (2017)
347 нит
P8 Lite 2017 +60%
555 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.1 мм 147.1 мм
Ширина 72.5 мм 72.5 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 144 грамма 144 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Серебристый Черный, Белый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
K8 (2017)
66.23%
P8 Lite 2017 +5%
69.65%

Производительность

Тестируем Лджи К8 (2017) и Хуавей Хонор 8 Лайт 2017 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6735 MediaTek MT6735
Макс. частота 1400 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 28 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 308 Adreno 610
Частота GPU 500 МГц 900 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5, 2 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
K8 (2017)
556
P8 Lite 2017 +236%
1868
Geekbench 4.4 (многоядерный)
K8 (2017)
1441
P8 Lite 2017 +134%
3375
AnTuTu Benchmark 7
K8 (2017)
32507
P8 Lite 2017 +75%
56892
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки 7.2 ГБ 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 2500 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG K8 (2017) vs Huawei P8 Lite 2017
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.29 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 25.44 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, HDP, GAVDP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
K8 (2017) +2%
85.5 дБ
P8 Lite 2017
83.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Декабрь 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.433 Вт/кг 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.93 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P8 Lite 2017 более удачной покупкой.

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