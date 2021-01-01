Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2016 года LG K8 (2017) с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 5-дюймового Huawei P8 Lite 2017, который имеет процессор MediaTek MT6735 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.