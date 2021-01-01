Главная > Сравнение смартфонов > K8 (2017) vs K10 (2017) – что лучше выбрать?

LG K8 (2017) против K10 (2017)

Лджи К8 (2017)
VS
Лджи К10 (2017)
LG K8 (2017)
LG K10 (2017)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 27 декабря 2016 года LG K8 (2017) с экраном 5" и чипом MediaTek MT6735, против 5.3-дюймового LG K10 (2017), который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG K10 (2017)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 2800 против 2500 мАч
  • Более новая ОС: Android 8 против 7
  • Процессор имеет на 4 ядра больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
K8 (2017)
vs
K10 (2017)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5 дюймов 5.3 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 294 точек на дюйм 277 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 66.23% 69.38%
Тестирование дисплея
ШИМ (PWM) 8929 Гц Не обнаружено
Время отклика 28.8 мс 40.8 мс
Контрастность 731:1 1067:1
Максимальная яркость
K8 (2017) +1%
347 нит
K10 (2017)
343 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 147.1 мм 148.7 мм
Ширина 72.5 мм 75.3 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 144 грамма 142 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Серебристый Черный, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
K8 (2017)
66.23%
K10 (2017) +5%
69.38%

Производительность

Тестируем Лджи К8 (2017) и Лджи К10 (2017) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6735 MediaTek MT6750
Макс. частота 1400 МГц 1500 МГц
CPU-ядер 4 (4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.4 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 28 нанометров 28 нанометров
Графика Adreno 308 Mali-T860 MP2
Частота GPU 500 МГц 520 МГц
FLOPS ~24 Гфлопс ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 1.5, 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 32 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
K8 (2017)
556
K10 (2017) +11%
617
Geekbench 4.4 (многоядерный)
K8 (2017)
1441
K10 (2017) +81%
2610
AnTuTu Benchmark 7
K8 (2017)
32507
K10 (2017) +70%
55232
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 8.0)
Размер системы из коробки 7.2 ГБ 5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2500 мАч 2800 мАч
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG K8 (2017) vs LG K10 (2017)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26.29 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2560 x 1920
Апертура f/2.4 f/2.4
Фокусное расстояние 25.44 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, HDP, GAVDP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
K8 (2017) +1%
85.5 дБ
K10 (2017)
84.3 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года Январь 2017 года
Дата начала продаж Март 2017 года Февраль 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.433 Вт/кг 0.47 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.22 Вт/кг 0.937 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение LG K10 (2017). У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность и корпус.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Huawei P8 Lite 2017 и LG K8 (2017)
2. Xiaomi Redmi 6A и LG K8 (2017)
3. Samsung Galaxy J2 Prime и LG K8 (2017)
4. Samsung Galaxy J5 Prime и LG K10 (2017)
5. Samsung Galaxy J2 Prime и LG K10 (2017)
6. Samsung Galaxy J7 (2016) и LG K10 (2017)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях