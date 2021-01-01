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LG V20 против Apple iPhone X

Лджи V20
VS
Эпл Айфон X
LG V20
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2016 года LG V20 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 820, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V20
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 484 мАч более емким аккумулятором – 3200 против 2716 мАч
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 12% выше плотность пикселей (515 vs 458 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 9% лучшая автономность (74 vs 68 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Тонкие рамки – на 10.86% выше полезная площадь экрана
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем LG
  • Стерео динамики
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V20
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.7 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 72.04% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
LG V20
626 нит
iPhone X +6%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 143.6 мм
Ширина 78.1 мм 70.9 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 174 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Да IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Розовый, Серебристый, Титановый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
LG V20
72.04%
iPhone X +15%
82.9%

Производительность

Тестируем Лджи V20 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 820 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2150 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 6 (2 + 4)
Архитектура - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 530 Apple GPU
Частота GPU 624 МГц -
FLOPS ~498 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V20
н/д
iPhone X
929
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V20
н/д
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
LG V20
144323
iPhone X +71%
247466
AnTuTu Benchmark 8
LG V20
н/д
iPhone X
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI LG UX 5 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:26 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V20
7:35 ч.
iPhone X +26%
9:26 ч.
Время просмотра видео
LG V20
8:04 ч.
iPhone X +50%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
LG V20 +2%
19:48 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V20 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (16 МП + 8 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
-
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3472 x 2063
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V20
н/д
iPhone X
101
Качество видео
LG V20
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
LG V20
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V20
80 дБ
iPhone X +7%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.824 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.892 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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