Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2016 года LG V20 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 820, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.