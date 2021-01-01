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LG V20 против LG G6

Лджи V20
VS
Лджи Джи 6
LG V20
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 сентября 2016 года LG V20 с экраном 5.7" и чипом Qualcomm Snapdragon 820, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V20
  • На 13% выше максимальная яркость экрана (626 против 554 нит)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать LG G6
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки WPC/PMA на
  • На 10% выше плотность пикселей (565 vs 515 PPI)
  • Тонкие рамки – на 6.53% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG V20
62
LG G6
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG V20
43
LG G6
45
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG V20
54
LG G6
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG V20
52
LG G6
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG V20
72
LG G6
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG V20
52
LG G6
56

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V20
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2560 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 16:9 18:9
Плотность пикселей 515 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 4 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 72.04% 78.57%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99%
ШИМ (PWM) - 2410 Гц
Время отклика - 31.4 мс
Контрастность - 2809:1
Максимальная яркость
LG V20 +13%
626 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.5 мм 148.9 мм
Ширина 78.1 мм 71.9 мм
Толщина 7.6 мм 7.9 мм
Вес 174 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость Да IP68
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Розовый, Серебристый, Титановый Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG V20
72.04%
LG G6 +9%
78.57%

Производительность

Тестируем Лджи V20 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 820 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2150 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 4 (2 + 2) 4 (2 + 2)
Архитектура - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 530 Adreno 530
Частота GPU 624 МГц 653 МГц
FLOPS ~498 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V20
н/д
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V20
н/д
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
LG V20 +1%
144323
LG G6
143388
AnTuTu Benchmark 8
LG V20
н/д
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 5 LG UX 6
Размер системы из коробки - 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:26 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V20
7:35 ч.
LG G6 +13%
8:31 ч.
Время просмотра видео
LG V20
8:04 ч.
LG G6 +28%
10:27 ч.
Время разговора (3G)
LG V20
19:48 ч.
LG G6 +14%
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V20 vs LG G6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 125°
Количество объективов 2 (16 МП + 8 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние - 18 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.2 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V20
80 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2016 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2016 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.824 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.892 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение LG G6. У него лучшие автономность, корпус и звук.

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