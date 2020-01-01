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LG V30 против Apple iPhone 11

Лджи V30
LG V30
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 36 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 2 года и 2 месяца новее
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V30 и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
LG V30
617 нит
iPhone 11 +4%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.7 мм 150.9 мм
Ширина 75.4 мм 75.7 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 158 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
LG V30 +3%
81.48%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2450 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
394
iPhone 11 +243%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1700
iPhone 11 +107%
3527
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
216509
iPhone 11 +139%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI LG UX 6 -
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
iPhone 11 +64%
15:29 ч.
Время просмотра видео
LG V30
14:56 ч.
iPhone 11 +27%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +91%
33:30 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
LG V30
87
iPhone 11 +29%
112
Качества видео
LG V30
73
iPhone 11 +38%
101
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
iPhone 11 +33%
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
LG V30
66 дБ
iPhone 11 +8%
71.2 дБ
Музыка
LG V30
72 дБ
iPhone 11 +1%
72.9 дБ
Звонок
LG V30 +11%
84 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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