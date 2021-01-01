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LG V30 против Apple iPhone X

Лджи V30
VS
Эпл Айфон X
LG V30
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • На 26% лучшая автономность (93 vs 74 часов)
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 584 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2716 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 17% выше плотность пикселей (537 vs 458 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем LG
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (665 против 610 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 387 баллов
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V30
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
ШИМ (PWM) 227 Гц 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
LG V30
610 нит
iPhone X +9%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 143.6 мм
Ширина 75.4 мм 70.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 158 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
LG V30
81.48%
iPhone X +2%
82.9%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2450 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 540 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~558 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
387
iPhone X +140%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1659
iPhone X +44%
2387
AnTuTu Benchmark 7
LG V30
158145
iPhone X +56%
247466
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
211181
iPhone X +19%
251266
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Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI LG UX 6 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +21%
14:56 ч.
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +75%
33:30 ч.
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (16 МП + 13 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3472 x 2063
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V30
87
iPhone X +16%
101
Качество видео
LG V30
73
iPhone X +22%
89
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
iPhone X +18%
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V30
84.1 дБ
iPhone X +1%
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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