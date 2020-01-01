Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.