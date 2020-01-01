LG V30 против Apple iPhone XS Max
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать LG V30
- Современный порт USB Type-C
- На 18% лучшая автономность (93 vs 79 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- На 18% выше плотность пикселей (537 vs 456 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
- На 8% выше максимальная яркость экрана (664 против 617 нит)
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
44
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
59
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик LG V30 и Apple iPhone XS Max
Экран
|Тип
|POLED
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2880 пикселей
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|19.4:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.48%
|85.41%
|Особенности
|- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|151.7 мм
|157.5 мм
|Ширина
|75.4 мм
|77.4 мм
|Толщина
|7.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|158 граммов
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 835
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
|2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2450 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 540
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|710 МГц
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 2 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
394
iPhone XS Max +93%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
1700
iPhone XS Max +21%
2055
AnTuTu Benchmark 8
216509
iPhone XS Max +111%
456928
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|LG UX 6
|-
|Размер системы из коробки
|14 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|03:29 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (10 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
9:30 ч.
iPhone XS Max +19%
11:06 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +8%
14:56 ч.
13:43 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +107%
33:30 ч.
16:08 ч.
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4616 x 3464
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|-
|Количество объективов
|2 (16 МП + 13 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото LG V30 от DxOMark
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/5"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
87
iPhone XS Max +26%
110
Качества видео
iPhone XS Max +32%
96
Итоговая оценка камеры
82
iPhone XS Max +28%
105
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|16
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
66 дБ
iPhone XS Max +6%
70 дБ
Музыка
72 дБ
iPhone XS Max +3%
74 дБ
Звонок
84 дБ
84 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.375 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.12 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
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Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.
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