Главная > Сравнение смартфонов > LG V30 vs iPhone XS Max – что лучше выбрать?

LG V30 против Apple iPhone XS Max

Лджи V30
LG V30
VS
Эпл Айфон ХС Макс
Apple iPhone XS Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.5-дюймового Apple iPhone XS Max, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • Современный порт USB Type-C
  • На 18% лучшая автономность (93 vs 79 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • На 18% выше плотность пикселей (537 vs 456 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (664 против 617 нит)
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V30 и Apple iPhone XS Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.4:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 456 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 85.41%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
LG V30
617 нит
iPhone XS Max +8%
664 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.7 мм 157.5 мм
Ширина 75.4 мм 77.4 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 158 граммов 208 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
LG V30
81.48%
iPhone XS Max +5%
85.41%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Эпл Айфон ХС Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Apple A12 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280) 2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 8 6
Частота 2450 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 710 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
394
iPhone XS Max +93%
759
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1700
iPhone XS Max +21%
2055
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
216509
iPhone XS Max +111%
456928

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI LG UX 6 -
Размер системы из коробки 14 ГБ 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3174 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 03:29 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
iPhone XS Max +19%
11:06 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +8%
14:56 ч.
iPhone XS Max
13:43 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +107%
33:30 ч.
iPhone XS Max
16:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs Apple iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (16 МП + 13 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
LG V30
87
iPhone XS Max +26%
110
Качества видео
LG V30
73
iPhone XS Max +32%
96
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
iPhone XS Max +28%
105

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
LG V30
66 дБ
iPhone XS Max +6%
70 дБ
Музыка
LG V30
72 дБ
iPhone XS Max +3%
74 дБ
Звонок
LG V30
84 дБ
iPhone XS Max
84 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XS Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях