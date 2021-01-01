Главная > Сравнение смартфонов > LG V30 vs Mate 20 – что лучше выбрать?

LG V30 против Huawei Mate 20

Лджи V30
VS
Хуавей Мейт 20
LG V30
Huawei Mate 20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 15 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • На 41% выше плотность пикселей (537 vs 381 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 30 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20
  • Показывает на 77% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (767 против 610 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 6.52% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG V30
70
Mate 20
65
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG V30
45
Mate 20
69
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG V30
71
Mate 20
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG V30
53
Mate 20
65
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG V30
79
Mate 20
82
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG V30
59
Mate 20
69

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V30
vs
Mate 20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2244 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.7:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 381 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 88%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 97.4%
ШИМ (PWM) 227 Гц 14880 Гц
Время отклика - 16.6 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2172:1
Максимальная яркость
LG V30
610 нит
Mate 20 +26%
767 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 158.2 мм
Ширина 75.4 мм 77.2 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 158 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Сумеречный, Полуночный синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG V30
81.48%
Mate 20 +8%
88%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Хуавей Мейт 20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 980
Макс. частота 2450 МГц 2600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Mali G76 MP10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~691 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
387
Mate 20 +66%
642
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1659
Mate 20 +34%
2218
AnTuTu Benchmark 7
LG V30
158145
Mate 20 +72%
272049
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
211181
Mate 20 +77%
374032
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 6 EMUI 10.1
Размер системы из коробки 14 ГБ 14.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
Mate 20 +109%
19:42 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +1%
14:56 ч.
Mate 20
14:38 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +48%
33:30 ч.
Mate 20
22:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs Huawei Mate 20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 5632 x 4224
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V30
87
Mate 20
н/д
Качество видео
LG V30
73
Mate 20
н/д
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
Mate 20
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 16 21
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V30 +7%
84.1 дБ
Mate 20
78.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Mate 20 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. LG V30 или Galaxy S10
2. LG V30 или Galaxy S8
3. LG V30 или LG G6
4. Mate 20 или P30 Lite
5. Mate 20 или Mi 9
6. Mate 20 или P30 Pro
7. Mate 20 или Honor 20 Pro
8. Mate 20 или P40 Lite

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях