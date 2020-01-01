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LG V30 против Huawei P30 Pro

Лджи V30
LG V30
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • На 35% выше плотность пикселей (537 vs 398 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4200 против 3300 мАч
  • На 8% лучшая автономность (100 vs 93 часов)
  • На 0.47" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Тонкие рамки – на 7.41% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG V30
72
P30 Pro
70
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG V30
47
P30 Pro
67
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG V30
73
P30 Pro
85
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG V30
59
P30 Pro
87
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG V30
83
P30 Pro
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG V30
62
P30 Pro
77

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V30 и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 88.89%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
LG V30 +1%
617 нит
P30 Pro
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 151.7 мм 158 мм
Ширина 75.4 мм 73.4 мм
Толщина 7.3 мм 8.4 мм
Вес 158 граммов 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
LG V30
81.48%
P30 Pro +9%
88.89%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2450 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 540 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 710 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
394
P30 Pro
394
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1700
P30 Pro
1708
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
216509
P30 Pro +86%
402230

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 6 EMUI 10
Размер системы из коробки 14 ГБ 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
P30 Pro +53%
14:21 ч.
Время просмотра видео
LG V30
14:56 ч.
P30 Pro +38%
20:16 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +22%
33:30 ч.
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 7360 x 4912
Зум Цифровой Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 1944 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
LG V30
87
P30 Pro +37%
119
Качества видео
LG V30
73
P30 Pro +33%
97
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
P30 Pro +37%
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 21

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
LG V30
66 дБ
P30 Pro +6%
70 дБ
Музыка
LG V30
72 дБ
P30 Pro +1%
73 дБ
Звонок
LG V30
84 дБ
P30 Pro +7%
90 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Март 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P30 Pro более удачной покупкой.

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