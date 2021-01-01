Главная > Сравнение смартфонов > LG V30 vs LG G6 – что лучше выбрать?

LG V30 против LG G6

Лджи V30
VS
Лджи Джи 6
LG V30
LG G6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.7-дюймового LG G6, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 821 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • Показывает на 64% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 29% лучшая автономность (93 vs 72 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (610 против 554 нит)
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать LG G6
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG V30
70
LG G6
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG V30
45
LG G6
34
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG V30
71
LG G6
62
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG V30
53
LG G6
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG V30
81
LG G6
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG V30
59
LG G6
53

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V30
vs
LG G6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 565 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 78.57%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99%
ШИМ (PWM) 227 Гц 2410 Гц
Время отклика - 31.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 2809:1
Максимальная яркость
LG V30 +10%
610 нит
LG G6
554 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 148.9 мм
Ширина 75.4 мм 71.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.9 мм
Вес 158 граммов 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Синий, Черный, Белый, Золотой, Темно-лиловый, Платиновый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG V30 +4%
81.48%
LG G6
78.57%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Лджи Джи 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 821
Макс. частота 2450 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 2 ядра по 1.6 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.342 ГГц: Kryo
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 653 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~519 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30 +41%
387
LG G6
274
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30 +150%
1659
LG G6
663
AnTuTu Benchmark 7
LG V30 +10%
158145
LG G6
143388
AnTuTu Benchmark 8
LG V30 +64%
211181
LG G6
128596
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 6 LG UX 6
Размер системы из коробки 14 ГБ 10 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, WPC/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30 +12%
9:30 ч.
LG G6
8:31 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +42%
14:56 ч.
LG G6
10:27 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +49%
33:30 ч.
LG G6
22:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs LG G6
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 125°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 МП) 2 (13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото LG G6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 18 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V30
87
LG G6
н/д
Качество видео
LG V30
73
LG G6
н/д
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
LG G6
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V30 +5%
84.1 дБ
LG G6
80.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Февраль 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.393 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Защитная пленка для экрана
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V30 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
16 (66.7%)
8 (33.3%)
Всего проголосовало: 24

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S10 против LG V30
2. Apple iPhone X против LG V30
3. Samsung Galaxy S8 против LG V30
4. LG V40 ThinQ против LG V30
5. LG G7 ThinQ против LG V30
6. Samsung Galaxy A50 против LG G6
7. Xiaomi Redmi Note 8 против LG G6
8. Apple iPhone X против LG G6
9. LG V20 против LG G6

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях