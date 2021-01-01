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LG V30 против G7 ThinQ

Лджи V30
VS
Лджи Джи 7 ThinQ
LG V30
LG G7 ThinQ

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 6.1-дюймового LG G7 ThinQ, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • На 21% лучшая автономность (93 vs 77 часов)
  • Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать LG G7 ThinQ
  • На 50% выше максимальная яркость экрана (918 против 610 нит)
  • Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 504 и 387 баллов
  • Смартфон на 9 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V30
vs
G7 ThinQ

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 83.19%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 227 Гц 1174 Гц
Время отклика - 32.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1988:1
Максимальная яркость
LG V30
610 нит
G7 ThinQ +50%
918 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 153.2 мм
Ширина 75.4 мм 71.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.9 мм
Вес 158 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Синий, Черный, Серый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG V30
81.48%
G7 ThinQ +2%
83.19%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Лджи Джи 7 ThinQ в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2450 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 630
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
387
G7 ThinQ +30%
504
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1659
G7 ThinQ +25%
2071
AnTuTu Benchmark 7
LG V30
158145
G7 ThinQ +64%
259278
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
211181
G7 ThinQ +31%
276374
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI LG UX 6 LG UX 7.0
Размер системы из коробки 14 ГБ 8.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Да, WPC/WPA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да, Quick Charge 4.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30
9:30 ч.
G7 ThinQ +12%
10:41 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +53%
14:56 ч.
G7 ThinQ
9:49 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +44%
33:30 ч.
G7 ThinQ
23:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs LG G7 ThinQ
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 107°
Количество объективов 2 (16 МП + 13 МП) 2 (16 МП + 16 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark Примеры фото LG G7 ThinQ от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V30 +4%
87
G7 ThinQ
84
Качество видео
LG V30
73
G7 ThinQ +8%
79
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
G7 ThinQ +1%
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V30 +1%
84.1 дБ
G7 ThinQ
83.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Май 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Июнь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.244 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 1.466 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и программное обеспечение - выбирайте LG G7 ThinQ, а если автономность – то LG V30.

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