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LG V30 против LG V20

Лджи V30
VS
Лджи V20
LG V30
LG V20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года LG V30 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 835, против 5.7-дюймового LG V20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 820 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V30
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 37% лучшая автономность (93 vs 68 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Тонкие рамки – на 9.44% выше полезная площадь экрана
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 835
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать LG V20
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
LG V30
69
LG V20
62
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
LG V30
52
LG V20
43
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
LG V30
71
LG V20
54
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
LG V30
53
LG V20
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
LG V30
81
LG V20
72
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
LG V30
61
LG V20
52

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
LG V30
vs
LG V20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 1440 x 2880 пикселей 1440 x 2560 пикселей
Соотношение сторон 18:9 16:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 4
Соотношение экрана к корпусу 81.48% 72.04%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
LG V30
610 нит
LG V20 +3%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 159.5 мм
Ширина 75.4 мм 78.1 мм
Толщина 7.3 мм 7.6 мм
Вес 158 граммов 174 грамма
Водонепроницаемость IP68 Да
Материал задней панели Стекло Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото Розовый, Серебристый, Титановый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
LG V30 +13%
81.48%
LG V20
72.04%

Производительность

Тестируем Лджи V30 и Лджи V20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 835 Qualcomm Snapdragon 820
Макс. частота 2450 МГц 2150 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 4 (2 + 2)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Kryo 280 (Cortex-A73)		 - 2 ядра по 1.593 ГГц: Kryo
- 2 ядра по 2.15 ГГц: Kryo
Размер транзистора 10 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 540 Adreno 530
Частота GPU 710 МГц 624 МГц
FLOPS ~558 Гфлопс ~498 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
LG V30
387
LG V20
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
LG V30
1659
LG V20
н/д
AnTuTu Benchmark 7
LG V30 +10%
158145
LG V20
144323
AnTuTu Benchmark 8
LG V30
211181
LG V20
н/д
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0) Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 6 LG UX 5
Размер системы из коробки 14 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Да (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:26 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
LG V30 +27%
9:30 ч.
LG V20
7:35 ч.
Время просмотра видео
LG V30 +81%
14:56 ч.
LG V20
8:04 ч.
Время разговора (3G)
LG V30 +71%
33:30 ч.
LG V20
19:48 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V30 vs LG V20
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 2 (16 МП + 13 МП) 2 (16 МП + 8 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 1.132 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX298 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Сенсор: 1/3.2" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V30 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944 2592 x 1944
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/5" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
LG V30
87
LG V20
н/д
Качество видео
LG V30
73
LG V20
н/д
Итоговая оценка камеры
LG V30
82
LG V20
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
LG V30 +5%
84.1 дБ
LG V20
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2017 года Сентябрь 2016 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года Сентябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.375 Вт/кг 0.824 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.12 Вт/кг 0.892 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Hi-Fi наушники 3.5 мм
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V30 более удачной покупкой.

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