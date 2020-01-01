Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.