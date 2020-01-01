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LG V40 ThinQ против Apple iPhone 11

Лджи V40 ThinQ
LG V40 ThinQ
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2 ГБ
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 47% лучшая автономность (94 vs 64 часов)
  • Показывает на 71% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Стерео динамики
  • Смартфон на 1 год новее
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V40 ThinQ и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.85% 79%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V40 ThinQ
639 нит
iPhone 11 +1%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.8 мм 150.9 мм
Ширина 75.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 169 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V40 ThinQ +6%
83.85%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Лджи V40 ThinQ и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2800 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 710 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V40 ThinQ
н/д
iPhone 11
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
V40 ThinQ
н/д
iPhone 11
3527
AnTuTu Benchmark 8
V40 ThinQ
303851
iPhone 11 +71%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI LG UX 7.1 -
Размер системы из коробки 20.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V40 ThinQ
8:12 ч.
iPhone 11 +88%
15:29 ч.
Время просмотра видео
V40 ThinQ
10:17 ч.
iPhone 11 +81%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
V40 ThinQ +23%
21:41 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V40 ThinQ vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
V40 ThinQ
н/д
iPhone 11
112
Качества видео
V40 ThinQ
н/д
iPhone 11
101
Итоговая оценка камеры
V40 ThinQ
н/д
iPhone 11
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V40 ThinQ
68 дБ
iPhone 11 +5%
71.2 дБ
Музыка
V40 ThinQ +2%
74 дБ
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
V40 ThinQ +1%
77 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.318 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 11 более удачной покупкой.

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