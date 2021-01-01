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LG V40 ThinQ против Apple iPhone XR

Лджи V40 ThinQ
VS
Эпл Айфон XR
LG V40 ThinQ
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Показывает в 4.9 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Комплектуется на 358 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2942 мАч
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 22% лучшая автономность (78 vs 64 часов)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем LG
  • Стерео динамики
  • На 10% выше максимальная яркость экрана (690 против 628 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V40 ThinQ
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.85% 79%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.2 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
V40 ThinQ
628 нит
iPhone XR +10%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 150.9 мм
Ширина 75.7 мм 75.7 мм
Толщина 7.6 мм 8.3 мм
Вес 169 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
V40 ThinQ +6%
83.85%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Лджи V40 ThinQ и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 630 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 710 МГц 1100 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V40 ThinQ
н/д
iPhone XR
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
V40 ThinQ
н/д
iPhone XR
2197
AnTuTu Benchmark 7
V40 ThinQ
243339
iPhone XR +37%
334326
AnTuTu Benchmark 8
V40 ThinQ +389%
292502
iPhone XR
59816
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI LG UX 7.1 -
Размер системы из коробки 20.8 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V40 ThinQ
8:12 ч.
iPhone XR +61%
13:04 ч.
Время просмотра видео
V40 ThinQ
10:17 ч.
iPhone XR +48%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
V40 ThinQ +42%
21:41 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V40 ThinQ vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 32 мм
Размер пикселя 1.4 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
V40 ThinQ
н/д
iPhone XR
103
Качество видео
V40 ThinQ
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
V40 ThinQ
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V40 ThinQ
84.7 дБ
iPhone XR +3%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.318 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Apple iPhone XR, а если дисплей, камера и коммуникации – то LG V40 ThinQ.

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