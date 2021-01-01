Главная > Сравнение смартфонов > V40 ThinQ vs Honor 10 – что лучше выбрать?

LG V40 ThinQ против Huawei Honor 10

Лджи V40 ThinQ
VS
Хуавей Хонор 10
LG V40 ThinQ
Huawei Honor 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 83% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.56" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 24% выше плотность пикселей (537 vs 432 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • На 26% выше максимальная яркость экрана (628 против 499 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Huawei Honor 10
  • На 16% лучшая автономность (74 vs 64 часов)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 16 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
V40 ThinQ
vs
Honor 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.9:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.85% 79.9%
Особенности - Always-On Display -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 96.5% -
ШИМ (PWM) 250 Гц Не обнаружено
Время отклика 4.2 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная 1423:1
Максимальная яркость
V40 ThinQ +26%
628 нит
Honor 10
499 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 158.8 мм 149.6 мм
Ширина 75.7 мм 71.2 мм
Толщина 7.6 мм 7.7 мм
Вес 169 граммов 153 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
V40 ThinQ +5%
83.85%
Honor 10
79.9%

Производительность

Тестируем Лджи V40 ThinQ и Хуавей Хонор 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 HiSilicon Kirin 970
Макс. частота 2800 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 1.84 ГГц: Cortex A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex A73
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Mali G72 MP12
Частота GPU 710 МГц 767 МГц
FLOPS ~727 Гфлопс ~347 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1833 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
V40 ThinQ
н/д
Honor 10
347
Geekbench 5 (многоядерный)
V40 ThinQ
н/д
Honor 10
1510
AnTuTu Benchmark 7
V40 ThinQ +16%
243339
Honor 10
209874
AnTuTu Benchmark 8
V40 ThinQ +83%
292502
Honor 10
159477
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 8.1 (С обновлением до Android 10.0)
Оболочка UI LG UX 7.1 EMUI 9.1
Размер системы из коробки 20.8 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 22.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут) Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:31 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V40 ThinQ
8:12 ч.
Honor 10 +42%
11:50 ч.
Время просмотра видео
V40 ThinQ
10:17 ч.
Honor 10 +12%
11:37 ч.
Время разговора (3G)
V40 ThinQ +1%
21:41 ч.
Honor 10
21:14 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V40 ThinQ vs Huawei Honor 10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° -
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 16 МП) 2 (16 МП + 24 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
-
Монохромный объектив - - 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5760 x 4312
Апертура f/1.9 f/2.0
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 16 18
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
V40 ThinQ +1%
84.7 дБ
Honor 10
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.318 Вт/кг 0.79 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 1.15 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V40 ThinQ более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. V40 ThinQ или Galaxy S10
2. V40 ThinQ или Galaxy S10 Plus
3. V40 ThinQ или Galaxy S9
4. V40 ThinQ или Galaxy Note 9
5. V40 ThinQ или Pixel 3
6. Honor 10 или Redmi Note 7
7. Honor 10 или Galaxy A50
8. Honor 10 или Redmi Note 8 Pro
9. Honor 10 или Honor 20
10. Honor 10 или Galaxy A30s

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях