Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.