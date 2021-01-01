LG V40 ThinQ против Huawei Mate 20
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6.53-дюймового Huawei Mate 20, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать LG V40 ThinQ
- На 41% выше плотность пикселей (537 vs 381 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2048 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Huawei Mate 20
- На 44% лучшая автономность (92 vs 64 часов)
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3300 мАч
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- На 22% выше максимальная яркость экрана (767 против 628 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Kirin 980
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.4 дюймов
|6.53 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2244 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18.7:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|381 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.85%
|88%
|Особенности
|- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|96.5%
|97.4%
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|14880 Гц
|Время отклика
|4.2 мс
|16.6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|2172:1
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|158.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|77.2 мм
|Толщина
|7.6 мм
|8.3 мм
|Вес
|169 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Серый
|Сумеречный, Полуночный синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|HiSilicon Kirin 980
|Макс. частота
|2800 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|10 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Mali G76 MP10
|Частота GPU
|710 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~727 Гфлопс
|~691 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark (#229 и #149)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 10)
|Android 9 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|LG UX 7.1
|EMUI 10.1
|Размер системы из коробки
|20.8 ГБ
|14.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут)
|Да, SuperCharge 2.0 (58% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:31 ч.
|1:25 ч.
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|107°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 16 МП)
|3 (12 МП + 8 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.3" (BSI CMOS)
- Лазерный автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5632 x 4224
|Апертура
|f/1.9
|f/2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|16
|21
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.318 Вт/кг
|0.44 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.2 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Чехол
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, автономность и звук - выбирайте Huawei Mate 20, а если дисплей – то LG V40 ThinQ.
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