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LG V40 ThinQ против LG V30

Лджи V40 ThinQ
LG V40 ThinQ
VS
Лджи V30
LG V30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 октября 2018 года LG V40 ThinQ с экраном 6.4" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V40 ThinQ
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 40% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Причины выбрать LG V30
  • На 45% лучшая автономность (93 vs 64 часов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V40 ThinQ и LG V30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED POLED
Размер 6.4 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.85% 81.48%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V40 ThinQ +4%
639 нит
LG V30
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158.8 мм 151.7 мм
Ширина 75.7 мм 75.4 мм
Толщина 7.6 мм 7.3 мм
Вес 169 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Красный, Серый Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V40 ThinQ +3%
83.85%
LG V30
81.48%

Производительность

Тестируем Лджи V40 ThinQ и Лджи V30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 4 ядра по 2.8 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 385) 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2450 МГц
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Adreno 540
Частота GPU 710 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2 ГБ До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V40 ThinQ
н/д
LG V30
394
Geekbench 5 (многоядерный)
V40 ThinQ
н/д
LG V30
1700
AnTuTu Benchmark 8
V40 ThinQ +40%
303851
LG V30
216509

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.1 (С обновлением до Android 10) Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX 7.1 LG UX 6
Размер системы из коробки 20.8 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:31 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 36 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V40 ThinQ
8:12 ч.
LG V30 +15%
9:30 ч.
Время просмотра видео
V40 ThinQ
10:17 ч.
LG V30 +43%
14:56 ч.
Время разговора (3G)
V40 ThinQ
21:41 ч.
LG V30 +56%
33:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V40 ThinQ vs LG V30
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4616 x 3464
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 107° 107°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP) 2 (16 МП + 13 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото LG V40 ThinQ от DxOMark Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 22 мм
Размер пикселя 1.4 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/5"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
V40 ThinQ
н/д
LG V30
87
Качества видео
V40 ThinQ
н/д
LG V30
73
Итоговая оценка камеры
V40 ThinQ
н/д
LG V30
82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 16 16

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
V40 ThinQ +3%
68 дБ
LG V30
66 дБ
Музыка
V40 ThinQ +3%
74 дБ
LG V30
72 дБ
Звонок
V40 ThinQ
77 дБ
LG V30 +9%
84 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года Август 2017 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.318 Вт/кг 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.2 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V40 ThinQ более удачной покупкой.

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