LG V60 ThinQ против Apple iPhone 11
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2020 года LG V60 ThinQ с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать LG V60 ThinQ
- Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
- На 0.7" большая диагональ экрана
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
- Современный порт USB Type-C
- На 10% лучшая автономность (103 vs 94 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- На 21% выше плотность пикселей (395 vs 326 PPI)
- POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1352 и 924 баллов)
- Весит на 20 граммов меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик LG V60 ThinQ и Apple iPhone 11
Экран
|Тип
|POLED
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|169.3 мм
|150.9 мм
|Ширина
|77.6 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.3 мм
|Вес
|214 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Белый
|Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
|2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
|CPU ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Apple GPU
|GPU-ядер
|-
|4
|Частота GPU
|587 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 2000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Оболочка UI
|LG UX
|-
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3110 мАч
|Мощность зарядки
|25 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (80% за 60 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Смартфоны с лучшим временем автономной работы (#13 и #67)
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP)
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Времяпролетный объектив
|- 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3872 x 2592
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|30 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|22
|18
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.352 Вт/кг
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.544 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, батарея, камера и коммуникации - выбирайте LG V60 ThinQ, а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone 11.
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