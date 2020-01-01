Главная > Сравнение смартфонов > V60 ThinQ vs iPhone 11 Pro – что лучше выбрать?

LG V60 ThinQ против Apple iPhone 11 Pro

Лджи V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
VS
Эпл Айфон 11 Про
Apple iPhone 11 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2020 года LG V60 ThinQ с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 5.8-дюймового Apple iPhone 11 Pro, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V60 ThinQ
  • Комплектуется на 1954 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3046 мАч
  • На 1" большая диагональ экрана
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Современный порт USB Type-C
  • На 20% лучшая автономность (103 vs 86 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (819 против 631 нит)
  • На 16% выше плотность пикселей (458 vs 395 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1329 и 924 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.2 мм уже
  • Весит на 26 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V60 ThinQ и Apple iPhone 11 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.8 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 82.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V60 ThinQ
631 нит
iPhone 11 Pro +30%
819 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 169.3 мм 144 мм
Ширина 77.6 мм 71.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 214 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V60 ThinQ +2%
83.6%
iPhone 11 Pro
82.1%

Производительность

Тестируем Лджи V60 ThinQ и Эпл Айфон 11 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V60 ThinQ
924
iPhone 11 Pro +44%
1329
Geekbench 5 (многоядерный)
V60 ThinQ +1%
3228
iPhone 11 Pro
3197
AnTuTu Benchmark 8
V60 ThinQ
532535
iPhone 11 Pro +3%
546271

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Оболочка UI LG UX -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3046 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:42 ч.
Быстрая зарядка Да (80% за 60 минут) Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V60 ThinQ +17%
15:36 ч.
iPhone 11 Pro
13:15 ч.
Время просмотра видео
V60 ThinQ +54%
23:31 ч.
iPhone 11 Pro
15:14 ч.
Время разговора (3G)
V60 ThinQ +66%
28:20 ч.
iPhone 11 Pro
17:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V60 ThinQ vs Apple iPhone 11 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED -
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 30 мм -
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
V60 ThinQ
н/д
iPhone 11 Pro
71 дБ
Музыка
V60 ThinQ
н/д
iPhone 11 Pro
73 дБ
Звонок
V60 ThinQ
н/д
iPhone 11 Pro
80 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.352 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания с поддержкой быстрой зарядки)
- Гарнитура EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и коммуникации - выбирайте LG V60 ThinQ, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 11 Pro.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях