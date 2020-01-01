Главная > Сравнение смартфонов > V60 ThinQ vs iPhone 12 – что лучше выбрать?

LG V60 ThinQ против Apple iPhone 12

Лджи V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2020 года LG V60 ThinQ с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V60 ThinQ
  • Комплектуется на 2225 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2775 мАч
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 2000 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Показывает на 11% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1550 и 924 баллов)
  • Весит на 50 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V60 ThinQ и Apple iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED OLED
Размер 6.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 -
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V60 ThinQ
631 нит
iPhone 12
631 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 169.3 мм 146.7 мм
Ширина 77.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.9 мм 7.4 мм
Вес 214 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V60 ThinQ
83.6%
iPhone 12 +3%
86%

Производительность

Тестируем Лджи V60 ThinQ и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Apple A14 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 650 Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V60 ThinQ
924
iPhone 12 +68%
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
V60 ThinQ
3228
iPhone 12 +30%
4185
AnTuTu Benchmark 8
V60 ThinQ
532535
iPhone 12 +11%
588935

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 iOS 14
Оболочка UI LG UX -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. -
Быстрая зарядка Да (80% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V60 ThinQ
15:36 ч.
iPhone 12
н/д
Время просмотра видео
V60 ThinQ
23:31 ч.
iPhone 12
н/д
Время разговора (3G)
V60 ThinQ
28:20 ч.
iPhone 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V60 ThinQ vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4290 x 2800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 118° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 4290 x 2800
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 30 мм 23 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.1" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.352 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея, камера и коммуникации - выбирайте LG V60 ThinQ, а если дисплей, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях