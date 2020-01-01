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LG V60 ThinQ против LG V30

Лджи V60 ThinQ
LG V60 ThinQ
VS
Лджи V30
LG V30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2020 года LG V60 ThinQ с экраном 6.8" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6-дюймового LG V30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 835 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать LG V60 ThinQ
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3300 мАч
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • На 11% лучшая автономность (103 vs 93 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать LG V30
  • На 36% выше плотность пикселей (537 vs 395 PPI)
  • Весит на 56 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик LG V60 ThinQ и LG V30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED POLED
Размер 6.8 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей 1440 x 2880 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 537 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 81.48%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
V60 ThinQ +2%
631 нит
LG V30
617 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 169.3 мм 151.7 мм
Ширина 77.6 мм 75.4 мм
Толщина 8.9 мм 7.3 мм
Вес 214 граммов 158 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый Синий, Черный, Темно-лиловый, Серебристый, Розовое золото, Малиновое золото
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
V60 ThinQ +3%
83.6%
LG V30
81.48%

Производительность

Тестируем Лджи V60 ThinQ и Лджи V30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 835
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 4 ядра по 2.45 ГГц (Kryo 280), 4 ядра по 1.9 ГГц (Kryo 280)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2450 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 540
Частота GPU 587 МГц 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2000 ГБ До 2 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
V60 ThinQ +135%
924
LG V30
394
Geekbench 5 (многоядерный)
V60 ThinQ +90%
3228
LG V30
1700
AnTuTu Benchmark 8
V60 ThinQ +146%
532535
LG V30
216509

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 7.1.2 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI LG UX LG UX 6
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 25 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да (80% за 60 минут) Да, Quick Charge 3.0 (30% за 15 минут)
Беспроводная зарядка Да Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
V60 ThinQ +65%
15:36 ч.
LG V30
9:30 ч.
Время просмотра видео
V60 ThinQ +60%
23:31 ч.
LG V30
14:56 ч.
Время разговора (3G)
V60 ThinQ
28:20 ч.
LG V30 +18%
33:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер LG V60 ThinQ vs LG V30
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 107°
Количество объективов 3 (64 МП + 13 MP + 0.3 MP) 2 (16 МП + 13 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 16 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 30 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX351 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
- Апертура: f/1.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото LG V30 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3872 x 2592 2592 x 1944
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 30 мм 22 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/5"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
V60 ThinQ
н/д
LG V30
87
Качества видео
V60 ThinQ
н/д
LG V30
73
Итоговая оценка камеры
V60 ThinQ
н/д
LG V30
82

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 22 16

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Голос
V60 ThinQ
н/д
LG V30
66 дБ
Музыка
V60 ThinQ
н/д
LG V30
72 дБ
Звонок
V60 ThinQ
н/д
LG V30
84 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Февраль 2020 года Август 2017 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.352 Вт/кг 0.375 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.544 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем LG V60 ThinQ более удачной покупкой.

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