Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Meizu 16 Plus с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 6-дюймового Meizu 16, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.