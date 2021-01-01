Главная > Сравнение смартфонов > Meizu 16 vs iPhone X – что лучше выбрать?

Meizu 16 против Apple iPhone X

Мейзу 16
VS
Эпл Айфон X
Meizu 16
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2018 года Meizu 16 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 845, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu 16
  • Современный порт USB Type-C
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 23% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (665 против 422 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
  • На 14% выше плотность пикселей (458 vs 402 PPI)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 84% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 929 и 504 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu 16
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED OLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.6% 82.9%
Особенности - Always-On Display - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.3%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 2.2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Meizu 16
422 нит
iPhone X +58%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 150.5 мм 143.6 мм
Ширина 73.2 мм 70.9 мм
Толщина 7.3 мм 7.7 мм
Вес 152 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu 16 +2%
84.6%
iPhone X
82.9%

Производительность

Тестируем Мейзу 16 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2800 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 10 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 630 Apple GPU
Частота GPU 710 МГц -
FLOPS ~727 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu 16
504
iPhone X +84%
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu 16
1983
iPhone X +20%
2387
AnTuTu Benchmark 7
Meizu 16 +16%
288294
iPhone X
247466
AnTuTu Benchmark 8
Meizu 16 +23%
309787
iPhone X
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Оболочка UI Flyme UI 8.1 -
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3010 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu 16
н/д
iPhone X
9:26 ч.
Время просмотра видео
Meizu 16
н/д
iPhone X
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Meizu 16
н/д
iPhone X
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu 16 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества), 3x Оптический, 2x
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 20 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 5120 x 3840 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/2.78" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Meizu 16
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Meizu 16
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Meizu 16
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu 16
н/д
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Август 2018 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Август 2018 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Meizu 16 против Xiaomi Mi 9T
2. Meizu 16 против Xiaomi Redmi Note 8
3. Meizu 16 против Huawei Honor 10
4. Meizu 16 против Meizu X8
5. Meizu 16 против Meizu 16s
6. Apple iPhone X против Samsung Galaxy S10
7. Apple iPhone X против Apple iPhone XR
8. Apple iPhone X против Apple iPhone 11 Pro
9. Apple iPhone X против Samsung Galaxy S20 Plus
10. Apple iPhone X против Xiaomi Mi 10

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях