Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 августа 2019 года Meizu 16s с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.5-дюймового Meizu 16 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.