Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2019 года Meizu 16Xs с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.