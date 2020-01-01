Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2019 года Meizu 16Xs с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 675, против 6.5-дюймового Meizu 16 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.