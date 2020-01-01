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Meizu 17 против Asus ROG Phone 3

Мейзу 17
Meizu 17
VS
Асус Рог Фон 3
Asus ROG Phone 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2020 года Meizu 17 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.59-дюймового Asus ROG Phone 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu 17
  • Тонкие рамки – на 6.7% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 41 грамм меньше
Причины выбрать Asus ROG Phone 3
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4500 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (996 и 923 баллов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Meizu 17 и Asus ROG Phone 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.6 дюймов 6.59 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 390 точек на дюйм 391 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 79.9%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Meizu 17
707 нит
ROG Phone 3 +3%
729 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 160 мм 171 мм
Ширина 77.2 мм 78 мм
Толщина 8.5 мм 9.85 мм
Вес 199 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый Глянцево-черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Meizu 17 +8%
86.6%
ROG Phone 3
79.9%

Производительность

Тестируем Мейзу 17 и Асус Рог Фон 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Plus
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585) 1 ядро по 3.1 ГГц (Kryo 585), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585) и 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Adreno 650
Частота GPU 587 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu 17
923
ROG Phone 3 +8%
996
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu 17
3148
ROG Phone 3 +8%
3400
AnTuTu Benchmark 8
Meizu 17
589158
ROG Phone 3 +6%
622640

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI FlyMe 9 ROG UI
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, Quick Charge 4.0 (75% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu 17
н/д
ROG Phone 3
14:20 ч.
Время просмотра видео
Meizu 17
н/д
ROG Phone 3
19:20 ч.
Время разговора (3G)
Meizu 17
н/д
ROG Phone 3
38:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu 17 vs Asus ROG Phone 3
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 125°
Количество объективов 4 (64 МП + 12 MP + 8 MP + 5 MP) 3 (64 МП + 13 MP + 5 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 11 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Omnivision OV13855
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856
Времяпролетный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6000 x 4000
Апертура f/2.2 f/2.0
Фокусное расстояние - 27 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.83"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2020 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Май 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (30 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол Aero Case
- Кулер AeroActive 3
- Адаптер USB-C -> 3,5 мм для наушников

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея, коммуникации и звук - выбирайте Asus ROG Phone 3, а если программное обеспечение и корпус – то Meizu 17.

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