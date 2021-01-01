Meizu 17 против 16 Plus
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2020 года Meizu 17 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.5-дюймового Meizu 16 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Meizu 17
- Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Комплектуется на 860 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3640 мАч
- На 64% выше максимальная яркость экрана (690 против 422 нит)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стерео динамики
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
Причины выбрать Meizu 16 Plus
- Стабилизация изображения
- Весит на 17 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|18:9
|Плотность пикселей
|390 точек на дюйм
|372 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|87.21%
|Особенности
| - DCI-P3
- DC Dimming
|- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|160.4 мм
|Ширина
|77.2 мм
|78.2 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.3 мм
|Вес
|199 граммов
|182 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Серый
|Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2840 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 630
|Частота GPU
|587 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu 8 (#56 и #287)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 8.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|FlyMe 9
|Flyme UI 8,1
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|3640 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|24 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да, mCharge (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:45 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой (без потери качества), 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|-
|Количество объективов
|4 (64 МП + 12 МП + 8 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 20 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Sony IMX686 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX380 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 20 МП
- Апертура: f/2.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX350 (Exmor-RS CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|-
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX362 (Exmor-RS CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|20 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|5120 x 3840
|Апертура
|f/2.2
|f/2.0
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/2.78"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2020 года
|Август 2018 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 17 более удачной покупкой.
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