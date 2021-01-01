Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 мая 2020 года Meizu 17 с экраном 6.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.5-дюймового Meizu 16 Plus, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.