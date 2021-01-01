Meizu 18 против Apple iPhone 12 mini
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2021 года Meizu 18 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Meizu 18
- Комплектуется на 1773 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 2227 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.8" большая диагональ экрана
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Показывает на 31% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 12% выше максимальная яркость экрана (710 против 634 нит)
- На 18% выше плотность пикселей (563 vs 476 PPI)
Причины выбрать Apple iPhone 12 mini
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 40% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1608 и 1146 баллов
- Весит на 27 граммов меньше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5 мм уже
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
100
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.2 дюймов
|5.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|563 точек на дюйм
|476 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|-
|Соотношение экрана к корпусу
|88.9%
|85.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- DC Dimming
|- DCI-P3
Дизайн и корпус
|Высота
|152.4 мм
|131.5 мм
|Ширина
|69.2 мм
|64.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.4 мм
|Вес
|162 грамма
|135 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Белый, Аврора
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 5G
|Apple A14 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 2.99 ГГц: Firestorm
|Кэш L3
|4 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Apple GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|-
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1146
iPhone 12 mini +40%
1608
Geekbench 5 (многоядерный)
3662
iPhone 12 mini +15%
4221
AnTuTu Benchmark 8
Meizu 18 +31%
706132
537656
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|iOS 14.1 (С обновлением до iOS 14.4)
|Оболочка UI
|Flyme 9
|-
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|2227 мАч
|Мощность зарядки
|36 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (40% за 15 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:50 ч.
|1:29 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:05 ч.
Время просмотра видео
12:14 ч.
Время разговора (3G)
12:21 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 16 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX503 (Exmor-RS CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 12 mini от DxOMark
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|5963 x 3354
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
132
Качество видео
112
Итоговая оценка камеры
122
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|-
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Ноябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Meizu 18, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 12 mini.
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