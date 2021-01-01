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Meizu 18 против Apple iPhone 13

Мейзу 18
VS
Эпл Айфон 13
Meizu 18
Apple iPhone 13

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2021 года Meizu 18 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.1-дюймового Apple iPhone 13, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu 18
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 905 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3095 мАч
  • На 22% выше плотность пикселей (563 vs 460 PPI)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против NVMe
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
Причины выбрать Apple iPhone 13
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Meizu
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (801 против 700 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu 18
vs
iPhone 13

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.2 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming		 - DCI-P3
Максимальная яркость
Meizu 18
700 нит
iPhone 13 +14%
801 нит

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 146.7 мм
Ширина 69.2 мм 71.5 мм
Толщина 8.2 мм 7.65 мм
Вес 162 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Аврора Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
Meizu 18 +3%
88.9%
iPhone 13
86%

Производительность

Тестируем Мейзу 18 и Эпл Айфон 13 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G Apple A15 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Apple GPU
Частота GPU 840 МГц -
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu 18
1133
iPhone 13
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu 18
3704
iPhone 13
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Meizu 18
702357
iPhone 13
н/д
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 iOS 15
Оболочка UI Flyme 9 -

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3095 мАч
Мощность зарядки 36 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (40% за 15 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu 18 vs Apple iPhone 13
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и производительность - выбирайте Meizu 18, а если программное обеспечение, камера, корпус и звук – то Apple iPhone 13.

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