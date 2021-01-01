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Meizu 18 против Huawei Mate 30 Pro

Мейзу 18
VS
Хуавей Мейт 30 Про
Meizu 18
Huawei Mate 30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 3 марта 2021 года Meizu 18 с экраном 6.2" и чипом Qualcomm Snapdragon 888 5G, против 6.53-дюймового Huawei Mate 30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu 18
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 38% выше плотность пикселей (563 vs 409 PPI)
  • Показывает на 39% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
Причины выбрать Huawei Mate 30 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 27 Вт
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 4000 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.2% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu 18
vs
Mate 30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.53 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1176 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 88.9% 94.1%
Особенности - DCI-P3
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Meizu 18 +3%
710 нит
Mate 30 Pro
687 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 152.4 мм 158.1 мм
Ширина 69.2 мм 73.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.8 мм
Вес 162 грамма 198 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Белый, Аврора Черный, Синий, Золотой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Meizu 18
88.9%
Mate 30 Pro +6%
94.1%

Производительность

Тестируем Мейзу 18 и Хуавей Мейт 30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 5G HiSilicon Kirin 990
Макс. частота 2840 МГц 2860 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.86 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.09 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.86 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 660 Mali G76 MP16
Частота GPU 840 МГц 600 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~768 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти Нет Nano Memory
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Meizu 18 +44%
1146
Mate 30 Pro
794
Geekbench 5 (многоядерный)
Meizu 18 +17%
3662
Mate 30 Pro
3125
AnTuTu Benchmark 7
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
361785
AnTuTu Benchmark 8
Meizu 18 +39%
706132
Mate 30 Pro
509313

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Flyme 9 EMUI 11
Размер системы из коробки - 27.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 36 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (27 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (40% за 15 минут) Да, SuperCharge (25% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:50 ч. 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
14:58 ч.
Время просмотра видео
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
18:19 ч.
Время разговора (3G)
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
20:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu 18 vs Huawei Mate 30 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 8500 x 4700
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 16 МП) 4 (40 МП + 8 МП + 40 МП + 0 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX600 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 79 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 80 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Сенсор: 1/3.0", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- 40 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 18 мм
- Сенсор: 1/1.54", Sony IMX608 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei Mate 30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 5963 x 3354 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
131
Качество видео
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
100
Итоговая оценка камеры
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
121

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 21
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu 18
н/д
Mate 30 Pro
82 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Март 2021 года Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu 18 более удачной покупкой.

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