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Meizu C9 Pro против Meizu C9

Мейзу С9 Про
VS
Мейзу С9
Meizu C9 Pro
Meizu C9

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 1 декабря 2018 года Meizu C9 Pro с экраном 5.45" и чипом Unisoc SC9832E, против 5.45-дюймового Meizu C9, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu C9 Pro
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
C9 Pro
vs
Meizu C9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.45 дюймов 5.45 дюймов
Разрешение 720 x 1440 пикселей 720 x 1440 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 73.87% 73.87%
Максимальная яркость
C9 Pro
347 нит
Meizu C9
347 нит

Дизайн и корпус

Высота 146.2 мм 146.2 мм
Ширина 71.2 мм 71.2 мм
Толщина 9.7 мм 9.7 мм
Вес 150 граммов 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели - Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
C9 Pro
73.87%
Meizu C9
73.87%

Производительность

Тестируем Мейзу С9 Про и Мейзу С9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc SC9832E Spreadtrum SC9832E
Макс. частота 1300 МГц 1300 МГц
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 667 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
C9 Pro
698
Meizu C9
697
Geekbench 4.4 (многоядерный)
C9 Pro
1864
Meizu C9
1869
AnTuTu Benchmark 7
C9 Pro +2%
16063
Meizu C9
15705
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 8.0
Оболочка UI "Чистый" Android Flyme UI
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 5 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Да Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка - Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu C9 Pro vs Meizu C9
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео - Нет
Запись 4K видео - Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.27 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 3264 x 2448
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4.1 4.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2018 года Декабрь 2018 года
Дата начала продаж Январь 2019 года Декабрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.27 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.162 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Компас		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Meizu C9 Pro. У него лучшие производительность и коммуникации.

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Мнение пользователей

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Аноним 27 октября 2020 20:25
Купил с9 про. Пишут что задняя крышка рифлёная, а у меня гладкая. Это что выходит подделка?
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