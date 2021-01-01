Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 декабря 2016 года Meizu M5 Note с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6755, против 5.2-дюймового Meizu M5, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.