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Meizu M5 Note против Meizu M5

Мейзу М5 Ноте
VS
Мейзу М5
Meizu M5 Note
Meizu M5

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 декабря 2016 года Meizu M5 Note с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6755, против 5.2-дюймового Meizu M5, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M5 Note
  • Комплектуется на 930 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3070 мАч
  • На 29% лучшая автономность (98 vs 76 часов)
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 24 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
Причины выбрать Meizu M5
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
M5 Note
vs
Meizu M5

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.5 дюймов 5.2 дюймов
Разрешение 1080 x 1920 пикселей 720 x 1280 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 71.86% 69.79%
Максимальная яркость
M5 Note
461 нит
Meizu M5 +3%
474 нит

Дизайн и корпус

Высота 153.6 мм 147.2 мм
Ширина 75.8 мм 72.8 мм
Толщина 8.1 мм 8 мм
Вес 175 граммов 138 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Золотой, Серый, Серебристый Синий, Черный, Золотой, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
M5 Note +3%
71.86%
Meizu M5
69.79%

Производительность

Тестируем Мейзу М5 Ноте и Мейзу М5 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6755 MediaTek MT6750
Макс. частота 1800 МГц 1500 МГц
CPU-ядер - 8 (4 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 1.5 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора - 28 нанометров
Графика - Mali-T860 MP2
Частота GPU 700 МГц 520 МГц
FLOPS - ~24 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ 2, 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 667 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32, 64 ГБ 16, 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
M5 Note +7%
717
Meizu M5
669
Geekbench 4.4 (многоядерный)
M5 Note +5%
2902
Meizu M5
2766
AnTuTu Benchmark 7
M5 Note +49%
56011
Meizu M5
37550
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 6.0
Оболочка UI Flyme 5.2 Flyme 6.3

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 3070 мАч
Мощность зарядки 24 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (35% за 30 минут) Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
M5 Note +57%
16:16 ч.
Meizu M5
10:27 ч.
Время просмотра видео
M5 Note
8:31 ч.
Meizu M5 +23%
10:26 ч.
Время разговора (3G)
M5 Note +132%
35:38 ч.
Meizu M5
15:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M5 Note vs Meizu M5
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2576 x 1936 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 52.49 мм 41.44 мм
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 6 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
M5 Note +5%
86 дБ
Meizu M5
82 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Декабрь 2016 года Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Апрель 2017 года Январь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела - 1.16 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu M5 Note более удачной покупкой.

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