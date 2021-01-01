Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 31 октября 2016 года Meizu M5 с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6750, против 5.45-дюймового Meizu C9, который имеет процессор Spreadtrum SC9832E и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.