Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2017 года Meizu M5S с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6753, против 5.2-дюймового Meizu M5, который имеет процессор MediaTek MT6750 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.