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Meizu M5S против M5 Note

Мейзу М5С
VS
Мейзу М5 Ноте
Meizu M5S
Meizu M5 Note

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2017 года Meizu M5S с экраном 5.2" и чипом MediaTek MT6753, против 5.5-дюймового Meizu M5 Note, который имеет процессор MediaTek MT6755 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Meizu M5S
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Meizu M5 Note
  • На 75% лучшая автономность (98 vs 56 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 42% выше плотность пикселей (401 vs 282 PPI)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (461 против 405 нит)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Meizu M5S
vs
M5 Note

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.2 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 720 x 1280 пикселей 1080 x 1920 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 282 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 69.6% 71.86%
Максимальная яркость
Meizu M5S
405 нит
M5 Note +14%
461 нит

Дизайн и корпус

Высота 148.2 мм 153.6 мм
Ширина 72.5 мм 75.8 мм
Толщина 8.4 мм 8.1 мм
Вес 143 грамма 175 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Металл Металл
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый, Розовое золото Синий, Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Meizu M5S
69.6%
M5 Note +3%
71.86%

Производительность

Тестируем Мейзу М5С и Мейзу М5 Ноте в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek MT6753 MediaTek MT6755
Макс. частота 1300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) -
Архитектура - 8 ядер по 1.3 ГГц: Cortex-A53 -
Размер транзистора 28 нанометров -
Графика Mali T720 MP3 -
Частота GPU 450 МГц 700 МГц
FLOPS ~36 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 666 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 16, 32 ГБ 16, 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.0 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 128 ГБ До 128 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Meizu M5S
600
M5 Note +20%
717
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Meizu M5S
2405
M5 Note +21%
2902
AnTuTu Benchmark 7
Meizu M5S
38668
M5 Note +45%
56011
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 6.0 Android 6.0
Оболочка UI Flyme 5.2 Flyme 5.2

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 24 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, mCharge (60% за 30 минут) Да, mCharge (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Meizu M5S
8:32 ч.
M5 Note +94%
16:16 ч.
Время просмотра видео
Meizu M5S
8:24 ч.
M5 Note +1%
8:31 ч.
Время разговора (3G)
Meizu M5S
16:09 ч.
M5 Note +120%
35:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Meizu M5S vs Meizu M5 Note
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Количество объективов 1 (13 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25.81 мм
- Размер пикселя: 1.133 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 24.99 мм
- Размер пикселя: 1.157 микрон
- Фазовый автофокус
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 2576 x 1936
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 41.44 мм 52.49 мм
Тип сенсора CMOS -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 4
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Meizu M5S
84 дБ
M5 Note +2%
86 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2017 года Декабрь 2016 года
Дата начала продаж Март 2017 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Meizu M5 Note более удачной покупкой.

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